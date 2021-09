Ploeg van Wayne Rooney dreigt negen punten te verliezen

Derby County zal naar alle waarschijnlijkheid negen punten verliezen voor het overtreden van de regels van de Financial Fair Play.

Derby County is op dit moment zestiende in de Championship, met zeven punten achter hun naam. Als ze negen punten verliezen door het overtreden van de regels rond de Financial Fair Play, dan zouden ze op -2 komen te staan.

Volgens English Football League is er nog geen akkoord over de mogelijke puntenaftrek. Alles draait rond het niet betalen van lonen in december vorig jaar.

Door de problemen heeft Derby slechts beperkte transfers kunnen doen. Ze moesten in juni ook een boete van 100.000 pond betalen.