Trainer in Premier League verlengt contract tot 2025 ondanks 1 op 12

Burnley laat donderdag weten dat Sean Dyche een nieuw contract getekend heeft tot 2025. Hij staat bij de club als manager al sinds oktober 2012 aangesteld.

Daarmee is hij de langstzittende trainer in de Premier League. Hij promoveerde met de club twee keer naar de Premier League.

Vorig seizoen eindigde Burnley als zeventiende net boven de degradatie, nu haalde hij nog maar 1 op 12.

✍️ The club is delighted to confirm manager Sean Dyche has signed a new four-year deal at Turf Moor



The contract extension will see the Gaffer remain at the club until at least the summer of 2⃣0⃣2⃣5⃣



https://t.co/j3twQyRp2g