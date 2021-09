Waasland Beveren springt naar de 2de plaats in 1B

In de 1B Pro League werd vanavond de vijfde speeldag op gang getrapt. RWDM mocht Waasland-Beveren ontvangen en de bezoekers wonnen met 1-3.

De bezoekers namen in de 25ste minuut de leiding via Davis. Lang konden ze echter niet van hun voorsprong genieten. Vijf minuten later maakt Togui er immers al 1-1- van. Dat was meteen ook de ruststand.



In de tweede helft kreeg Bertone in de 67ste minuut de kans om Waasland Beveren opnieuw op voorsprong te brengen. Hij kon zijn strafschop echter niet omzetten. De bezoekers moesten daarna wachten tot de 80ste minuut totdat ze het verschil konden maken. Het doelpunt kwam op naam van Faucher. In de 92ste minuut diepte Maderner de score nog verder uit tot 1-3.