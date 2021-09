Bayern München blijft doelpuntenkermis houden: Bochum in elkaar gehakt, record voor Lewandowski

Bayern München veegde in de Champions League de vloer met FC Barcelona, nu kreeg Bochum dubbel en dik de rekening gepresenteerd.

Bayern won deze week in de Champions League met 0-3 tegen FC Barcelona, in de Bundesliga hebben ze nieuwkomer Bochum met 7-0 ingeblikt.

Bij de rust hadden Leroy Sané, Joshua Kimmich en Serge Gnabry al gescoord. Met een owngoal van Lambropoulos erbij stond het 0-4 halfweg.

Na de pauze scoorde ook Robert Lewandowski zijn goaltje. Kimmich en invaller Eric Choupo-Moting maakten er 7-0 van.

Bayern komt door de zege aan de leiding. Wolfsburg speelt morgen nog tegen Frankfurt.

Robert Lewandowski zette een nieuw record neer. Hij is de eerste speler die in de Bundesliga in 13 opeenvolgende thuismatchen een goal scoort.