Verloren zoon keert mogelijk terug bij Antwerp

Antwerp neemt het zondag op tegen Seraing en mist een aantal spelers omwille van blessures. Zo zou Abdoulaye Seck wel eens terug bovengehaald kunnen worden.

Abdoulaye Seck was vorig seizoen één van de sterkhouders centraal achterin bij Antwerp. Deze zomer was er interesse van Bordeaux en Köln maar tot een definitieve transfer kwam het niet. Tot ieders verrassing verloor hij zijn rugnummer 4 aan Nainggolan en werd hij niet opgenomen in de Europese lijst van Antwerp.

Toch laat Priske de deur open voor de Senegalese international. “Door de blessure van Engels is een terugkeer van Seck zeker een mogelijkheid”, vertelde Priske op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Seraing.

Buiten Engels mist Antwerp ook Vines, Balikwisha en Yusuf. Kapitein Faris Haroun is weer helemaal fit na een vervelende kuitblessure.