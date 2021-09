Wolverhampton en bankzitter Leander Dendoncker in vieze papieren: "Ze waren verschrikkelijk"

Het Wolverhampton van Rode Duivel Leander Dendoncker is bijzonder slecht aan het nieuwe seizoen begonnen. Ze behaalden nauwelijks drie punten uit vijf wedstrijden, en ook het spel baart zorgen. Vooral defensief moet er dringend iets veranderen.

Ook zaterdag gingen The Wolves in eigen huis troosteloos onderuit tegen promovendus Brentford (0-2). Gabriel Agbonlahor zag een zeer ondermaatse prestatie en had achteraf vooral kritiek op de defensie: “Wolverhampton was zeer slecht. Alle vijf de verdedigers hadden tijdens de rust gewisseld kunnen worden. Ze waren verschrikkelijk”, vertelt de analist aan TalkSport.

De Engelse club zag succescoach Nuno naar Tottenham vertrekken. Vervanger Bruno Lage lijkt zijn team dan weer niet op de rails te krijgen: “De manager leek de weg kwijt. Het zijn barre tijden voor Wolves. Ze zullen dit seizoen in de degradatiestrijd belanden.”

Ook voor Leander Dendoncker is het een lastige situatie. Hij bleef negentig minuten op de bank. De Rode Duivel lijkt zijn plaats in het elftal verloren te hebben.