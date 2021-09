Europese wedstrijd eist zijn tol: eerste puntenverlies voor José Mourinho en AS Roma

In de Italiaanse Serie A is AS Roma er niet in geslaagd om naar de leiding te springen.

AS Roma was onder José Mourinho nog foutloos in de Serie A en ook in de Conference League won het voorlopig al alle wedstrijden. Deze week werd er met 5-1 overtuigend gewonnen.

Vorige week tegen Sassuolo vierde Mourinho zijn 1.000e overwinning door op het nippertje te winnen tegen Sassuolo maar een week later lukte het AS Roma niet om door het oog van de naald te kruipen.

Hellas Verona leek nochtans een haalbare kaart voor AS Roma. De thuisploeg had 0 op 9 na 3 speeldagen na verliespartijen tegen Bologna, Inter en Sassuolo. Tegen AS Roma veroverden ze ze echter hun eerste punten en het waren er meteen drie.

Roma kwam op voorsprong via Pellegrini maar in de tweede helft ging Verona op en over Roma via Barak en Caprari.

Op het uur leek het nog goed te komen door de gelijkmaker (een own goal van Ilic) maar het was de thuisploeg dat kon zegevieren na een derde doelpunt van Davide Faraoni.

In de stand blijft Roma achter Inter op plaats 2, al kan daar nog verandering in komen als Milan punten haalt op het veld van Juventus.