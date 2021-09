Thierry Henry waarschuwt PSG en 'gouden aanvalstrio' MNM: "Moeten een evenwicht vinden"

Heel wat voetballiefhebbers keken teleurgesteld toe hoe het trio 'MNM' nauwelijks aan te pas kwam in het Jan Breydelstadion. Er werd nochtans een doelpuntenkermis verwacht, maar de motor voorin bij PSG leek te sputteren.

Meteen na het laatste fluitsignaal in Brugge werd er kritiek geuit op het aanvalstrio Messi, Neymar en Mbappé. Thierry Henry maant nu aan tot kalmte: “Het team stond er inderdaad slecht voor. Maar we mogen niet vergeten dat het pas de eerste keer was dat ze samenspeelden”, verklaarde hij aan Prime Video.

De assistent-trainer van de Rode Duivels zag wel meteen nog werkpunten voor Mauricio Pochettino: “Het belangrijkste zal zijn om een evenwicht te vinden. De sterren moeten een balans vinden als ze allemaal op het veld willen staan. Daarnaast zijn er nog enkele verrassingen zoals Ander Herrera, die moeilijk uit het team te krijgen zal zijn.”

De all-time topschutter van het Franse elftal kijkt al uit naar de topper tegen Lyon: “We willen Messi, Neymar en Mbappé zoveel mogelijk aan het werk zien, maar tegen grote ploegen zal dat niet gemakkelijk worden. We krijgen met het duel tegen Lyon wel een leuk voorproefje. Maar opnieuw: ze zullen een balans moeten vinden.”