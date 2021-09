Romelu Lukaku neemt leidersrol bij Chelsea meteen op zich: "Hij gedraagt zich als een aanvoerder"

Romelu Lukaku blijft vriend en vijand verbazen. Hij keerde terug naar Chelsea en scoorde vrijwel meteen enkele belangrijke doelpunten. Thomas Tuchel is dan ook in de wolken met zijn nieuwe spits. De Duitse trainer ziet in hem ook een uitstekende aanvoerder.

Deze week zorgde de treffer van de Rode Duivel voor de volle buit tegen Zenit. Niet alleen zijn doelpuntenproductie is een wapen voor The Blues, maar ook zijn mentaliteit: “We hadden vorig seizoen een zeer sterke band in de groep. Dat was dan ook onze sleutel tot het grote succes, maar Romelu is daar inmiddels een zeer groot deel van geworden”, vertelt Thomas Tuchel aan Football Daily. Romelu Lukaku heeft in de kleedkamers ook meteen een leidersrol op zich genomen: “Hij gedraagt zich als een kapitein, hij is een zeer democratische communicator, hij praat met iedereen met dezelfde houding en hetzelfde respect." De Duitse hoofdtrainer ziet in hem dus de kwaliteiten van een goede aanvoerder, maar wil de band niet zomaar afnemen bij een ander: “Hij houdt van trainen, hij wil alles winnen en loopt rond met een brede glimlach. Hij heeft dus alles om een goede aanvoerder te worden. Al hebben we momenteel op de club ook al fantastische aanvoerders rondlopen.”