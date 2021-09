Pochettino laat zich uit over wissel Lionel Messi: "Ik beslis wie er op het veld staat"

PSG haalde het zondagavond nipt met 2-1 van Lyon, maar er lijken problemen te zijn binnen de ploeg. Zo haalde Pochettino een kwartier voor het einde Lionel Messi naar de kant, maar het was niet naar de zin van de Argentijn.

Lionel Messi heeft zich nog niet kunnen doorzetten in zijn eerste wedstrijden bij PSG. Tegen Lyon begon de Argentijnse ster in de basis, maar een kwartier voor het einde werd hij gewisseld. Daar was Messi helemaal niet tevreden mee en hij leek zelfs een hand van zijn trainer Pochettino te negeren.

Na de wedstrijd gaf Pochettino meer uitleg over de wissel van Messi. "We hebben een selectie van 35 man en het zijn allemaal geweldige spelers. Er kunnen echter maar 11 spelers op het veld en ik beslis wie er op het veld staat. Een trainer moet beslissingen nemen en er zullen altijd mensen tevreden en minder tevreden zijn over deze beslissingen", vertelde Pochettino en staat te lezen bij Sporza.