Thomas Henry denkt al aan nieuwe uitdaging: "Nog veel andere competitie te ontdekken"

Thomas Henry vertrok tijdens de zomermercato bij OH Leuven. Hij landde in de Serie A bij Venezia, maar denkt al verder dan dat.

De Fransman stapte over van OHL naar Venezia en pikte er al zijn eerste goal mee. Toch denkt hij al aan meer dan de Serie A.

"Ik denk dat ik in meerdere competities mee kan”, vertelt hij bij de RTBF. “Ik ben behoorlijk compleet en ik wil mezelf geen limieten opleggen."

Opvallend, want in 2018 speelde hij nog in 1B voor Tubeke vooraleer hij bij OHL belandde. "Ik wil zoveel mogelijk dingen ontdekken. Ik ben gelukkig in Italië, maar er rest me nog wat tijd om ook andere competities te ontdekken."