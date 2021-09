Nieuwtje voor inhaalmatchen: nieuwe spelers mogen aantreden deze week

Er was wat onduidelijkheid over de inhaalmatchen van deze week. Antwerp-Genk en Anderlecht-Gent werden uitgesteld voor de transferperiode was afgelopen. En ze haalden nog wel wat spelers daarna.

De vraag was of die speelgerechtigd waren, want ze waren er nog niet op het moment dat de matchen eigenlijk gespeeld moesten worden. Maar de Pro League heeft een achterpoortje gecreëerd voor zulke gevallen. In matchen die uitgesteld werden door Europees voetbal zijn spelers die aangetrokken werden na de bewuste datum wel speelgerechtigd, kwam Het Nieuwsblad te weten. Bij Antwerp mogen ze zo Ally Samatta opstellen. Genk kan beroep doen op Ike Ugbo, Gent op Mboyo en Lemajic en Anderlecht op Magallan.