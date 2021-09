Schouterden heeft een missie bij Lierse: "Ik kon bij andere clubs meer verdienen"

Toch wel een kleine verrassing gisteren: Nils Schouterden heeft met Lierse een nieuwe club gevonden. De Pallieters wilden graag hun kern wat breder maken en hebben met de 32-jarige flankspeler nog een man gevonden die zich wil bewijzen.

Schouterden keerde terug van een mislukt avontuur bij AEK Larnaca in Cyprus en koos dus voor Lierse, ondanks interesse van onder meer Deinze en RWDM. "Ik wil me opnieuw tonen in België. Ik heb heel bewust niet voor het geld ­gekozen. Er was best wel wat interesse van teams waar ik meer kon verdienen, maar dat is even niet belangrijk nu", zegt hij in GvA.

"Ik wil weer plezier beleven aan het voetbal. Bij een club waar ik me helemaal in het sportieve beleid kan ­vinden. Dat zal lukken bij Lierse. Die Belgische kleedkamer, ik voel me er al helemaal thuis. En ­bovendien lopen hier voetballers rond die serieus onder­gewaardeerd zijn, zoals Alex Maes of Thibaut Van Acker. ­Jongens die de goesting hebben om zich te bewijzen. Ik pas in dat rijtje.”