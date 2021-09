Union al aan de bak in Beker: "Zover mogelijk raken" en "Zo kan je Europa in"

Voor Union is er dinsdagavond alweer bekervoetbal. En dat is toch wel wat vroeger dan voor vele andere eersteklassers.

In de Jupiler Pro League staan ze momenteel tweede, maar ook in de Beker van België zijn de doelen van Félice Mazzu en co duidelijk, te beginnen met een match tegen FC Lebbeke.

"Neen, ik voel niets speciaals. Maar we willen in elke competitie zover mogelijk raken. Union heeft al mooie dingen laten zien in de Beker", aldus de coach van de Brusselaars.

Zover mogelijk raken

"We willen elke wedstrijd winnen, of het nu een oefenwedstrijd is of een match met inzet. De Beker is altijd iets speciaals."

"Bovendien kan je via het bekerparcours ook Europa in en dat geeft visibiliteit aan de club", beseft Mazzu tot slot.