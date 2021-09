Vanhaezebrouck schudde meewarig het hoofd na uitleg Referee Department: "Dit druist in tegen alle logica"

De fase van zondag ligt Hein Vanhaezebrouck nog altijd op de maag. "Ik was er mottig van en na de uitleg van het Referee Department ook", zuchtte hij op zijn persconferentie. "Die bewuste regel is in strijd met het moderne voetbal."

Het gaat dan over de regel van 'gecontroleerd balbezit'. De definitie en het nut ervan zijn Vanhaezebrouck niet duidelijk. "Als je balverlies lijdt, moet je blijkbaar je tegenstander even rust gunnen of anders begint er geen nieuwe fase”, aldus Hein bij Het Nieuwsblad. “Elke moderne coach streeft er net naar om zo snel mogelijk de bal te recupereren. Zie naar Oostende, als je twee of drie keer op rij direct balverlies lijdt en meteen weer recupereert. Tja, zo kun je zelfs een fase van minuten eerder plots herbekeken zien worden. Dit druist in tegen alle logica en de manier hoe het moderne voetbal gespeeld wordt.”

En wat is nu juist dat gecontroleerd balbezit? Want dat is voor Hein ook niet duidelijk. “Moet je de bal één, twee of drie keer controleren? Geef de scheidsrechter iets om mee te spelen en dan vinden ze het goed. Wat mij betreft maak je hands altijd hands, dan heb je geen discussie. Als je refs marge geeft, dan gaat het verhaal alle kanten uit."