Javier Torrente voorgesteld bij Beerschot, maar hij mag nog geen trainingen leiden

De 52-jarige Javier Torrente werd vanavond voorgesteld bij Beerschot. De training leidde hij voorlopig nog niet.

Beerschot heeft woensdagavond de nieuwe trainer Javier Torrente voorgesteld. Ook al spreekt hij aardig Frans, toch koos hij ervoor om de pers in het Spaans te woord te staan. Assistent Greg Vanderidt vertaalde alles. Hij heeft een Spaanse moeder.

Torrente ziet de uitdaging alvast helemaal zitten. “Een ploeg overnemen die met 1 op 24 is gestart, is geen evidente opdracht. Maar ik leef van dit soort uitdagingen. In het verleden heb ik nog in dit soort situaties gezeten. Als je die klus dan met succes kan afronden, geeft dat een enorme voldoening. Ik heb dan ook niet lang moeten nadenken om op dit voorstel in te gaan.”

Volgens Torrente, die de nodige videobeelden bekeek, heeft de ploeg voldoende materiaal om zich te redden. “In de eerste plaats moeten we nu het vertrouwen herstellen. Iedereen binnen de club moet daar zijn rol in spelen. Ook de supporters hebben we hard nodig. Zij moeten de spelers in moeilijke momenten steunen. Als tegenprestatie beloof ik dat de spelers elke week hun truitje nat maken. Ik sta er op dat ze hart en ziel in hun spel steken.”

Torrente leidde vandaag de trainingen nog niet, omdat zijn werkvergunning nog niet in orde is.