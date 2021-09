Kompany zag met trots Lavia debuteren voor City: "Hij is die 1 op een miljoen die dat kan"

Roméo Lavia vertrok heel jong bij Anderlecht, maar de trots dat hij opgeleid is in Neerpede is er niet minder om. Zeker niet nadat hij gisteren zijn debuut maakte voor Manchester City tegen Wycombe Wanderers. Vincent Kompany weet hoe sterk Pep Guardiola in hem gelooft.

De centrale middenvelder vertrok vorig jaar in de zomer naar City en speelde gisteren een goeie partij in de League Cup. Zijn eerste minuten bij de A-ploeg. "We hadden Roméo natuurlijk graag eerst in het paars zien spelen en dan pas in het blauw van City, maar ik ben heel blij voor hem", zei Vincent Kompany. "Ik weet dat City binnen afzienbare tijd jongens nodig heeft op zijn positie en ik weet dat hij het profiel heeft dat Pep Guardiola zoekt. Hij pikte veel op, toonde zich agressief in de recuperatie en was heel kalm aan de bal. Toen Roméo hier meetrainde was al heel leergierig en luisterbereid." Weinig jonge gasten stromen zo snel door bij City, maar volgens Kompany heeft Lavia een goeie kans om het snel te maken. "Normaal heb je als jonge speler een kans van 1 op een miljoen om direct door te breken bij een topclub zoals Manchester City, maar Lavia kan dat wel. Hij is een zeldzaamheid. Iedereen hier wenst hem het beste toe en de deur staat altijd open."