BBC Sport en Sky Sports gaan aan de slag met de oproep van Romelu Lukaku

Romelu Lukaku heeft een oproep gelanceerd om komaf te maken met internettrollen en kwetsende opmerkingen tegenover voetballers op sociale media. BBC Sport en Sky Sports hebben de handen in elkaar geslagen.

BBC Sport en Sky Sports zijn grote concurrenten van elkaar maar toch hebben ze de handen in elkaar geslagen om sociale media een veiligere omgeving te maken. De aanleiding was de velen kwestende en racistische uitspraken van 'supporters' na de verloren EK finale van England deze zomer. Romelu Lukaku lanceerde een gelijkaardige oproep een aantal dagen geleden. Het zal hem plezieren dat deze twee zenders er werk van maken.

BBC Sport kwam met de volgende verklaring.

Afgelopen augustus lanceerde BBC Sport de Hate Won't Win-campagne, met als doel onze sociale-mediaruimten voor iedereen veiliger te maken.

Sindsdien hebben we honderden accounts geblokkeerd en gerapporteerd en duizenden opmerkingen die in strijd waren met onze richtlijnen, verborgen of verwijderd.

We hebben nu de krachten gebundeld met Sky Sports om deze nultolerantie op het gebied van online haat en misbruik te versterken tot in totaal 86 miljoen volgers.

In een video geproduceerd door beide omroepen, spreken presentatoren en experts, waaronder Gary Lineker, Alex Scott, Micah Richards, Gary Neville, Ebony Rainford-Brent en Gabby Logan, hun steun uit voor de campagne.

Directeur van BBC Sport Barbara Slater zei: "We zijn verheugd dat Sky zich bij ons heeft aangesloten in de voortzetting van Hate Won't Win om te laten zien dat online misbruik gewoon onaanvaardbaar is.

"Door samen te werken met Sky hopen we de boodschap nog verder te verspreiden dat onze sociale media-accounts een nultolerantiebeleid hebben ten aanzien van haatdragende berichten." Sky Sports-directeur Rob Webster zei: "De collectieve invloed van onze twee organisaties die samenkomen, is een krachtige moment om online een gedragsverandering teweeg te brengen en te laten zien dat haat niet zal winnen.

"Sky Sports en BBC Sport bereiken een enorm gecombineerd publiek en onze boodschap is luid en duidelijk - genoeg is genoeg."