Kompany moest niet ver zoeken naar probleem: "Ik zag wat zij zagen, maar ze voerden het niet goed uit"

Er is nog wel wat werk aan de winkel bij Anderlecht. Vincent Kompany moet de volgende weken wat op de zuiverheid in de passing hameren, want daar ontbrak het Anderlecht toch aan in de laatste 30 meter van het veld. "Herhaling kan je trainen, maar instinct niet."

Gent liet zich natuurlijk ook niet naar de slachtbank leiden. "Je kan een zege verwachten, maar tegen Gent is dat niet zo makkelijk. We hadden geduld aan de bal, maar er ontbrak altijd iets: de juiste loopactie of de laatste pass. We waren gevaarlijker na de rust, maar dan was onze restverdediging ook minder en was Gent gevaarlijker. We hebben het vooral aan onszelf te wijten dat we niet winnen. Nu moeten we die laatste stap zetten waarbij we een dominante prestatie ook kunnen afmaken", aldus Kompany.

Vooral in de zone van de waarheid ontbrak het aan kwaliteit. "We hebben de tegenstander de kans gegeven om te comfortabel te verdedigen. Mijn spelers probeerden wel, maar het was niet goed genoeg. Ik zag wat zij zagen als ze een pass wilden geven, maar ze voerden het niet goed uit."