🎥 Malinovskyi van goudwaarde voor Atalanta met doelpunt in topper tegen Inter Milaan

AC Milan lijkt voor de eerste keer in jaren mee te zullen doen voor de titel en met een minder gestart Juventus, een gedevalueerd Inter tegenover vorig seizoen, een sterk Atalanta, een sterk Napoli en een herboren AS Roma onder Mourinho ligt de strijd om dee Serie A-titel helemaal open.

Zaterdagmiddag stond de topper tussen Inter Milaan en Atalanta op het programma. Met een overwinning kon Inter samen met stadsgenoot AC Milan aan de leiding komen. Atalanta wou met winst opnieuw in de top 4 van het klassement komen.

De wedstrijd begon alvast goed voor Inter met een fraai doelpunt van Lautaro Martinez op aangeven van EK-ster Barella. Het bleef echter niet goed gaan voor de regerende landskampioen want Malinovksyi bracht met zijn trademark-afstandsschot Atalanta op gelijke hoogte en nog voor de rust bracht Toloi de bezoekers op voorsprong.

Dzeko bracht Inter op gelijke hoogte en de thuisploeg leek ook opnieuw het laken naar zich toe te trekken in de slotfase toen Barella een penalty kreeg maar invaller Dimaro trapte tegen het houtwerk.

In het slot scoorde Piccoli nog voor Atalanta maar de VAR keurde het doelpunt af omdat de bal enkele seconden eerder over de achterlijn was geweest. Met het gelijkspel schieten Inter en Atalanta niet zoveel op. Inter blijft 3e, Atalanta 4e.

