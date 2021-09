🎥 Dessers geeft visitekaartje af met schitterende goal in spektakelstuk

Cyriel Dessers heeft zijn sollicitatie voor een basisplaats bij Feyenoord kracht bijgezet met een heel sterke invalbeurt. De spits mocht in de 83ste minuut invallen en gaf een assist en scoorde een heerlijke treffer.

Feyenoord leek op weg naar een makkelijke avond tegen NEC nadat Kokcu en Sinisterra hen voor de 20ste minuut op een 2-0 brachten, maar Mattson en Odenthal sloegen nog voor de rust toe. Na de rust kwamen ze zelfs op achterstand, maar Guus Til sloeg in het slot toe. De 4-3 kwam er op aangeven van de ingevallen Dessers en even later zette die zelf de kroon op het werk.