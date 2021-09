Nu toch officieel: Spelerscarrière van Nasri zit erop

Nadat hij werd aangekondigd als co-commentator bij het Franse Canal+ was het vermoeden al groot, nu heeft Samir Nasri zelf aangekondigd dat zijn carrière als speler erop zit.

Nasri begon als voetballer bij Marseille en trok daarna voor 15 miljoen euro naar Arsenal, waar hij ook flitsen van zijn kunnen liet zien als aanvallende middenvelder. Om trofeeën te kunnen winnen, trok Nasri van Arsenal naar Manchester City waarbij hij twee keer Engels kampioen werd.

Toen zijn rijk bij City erop zat, heeft Nasri in Spanje, Turkije en Engeland gespeeld en zijn laatste club waarbij hij in loondienst was, was het Anderlecht van Vincent Kompany.

Geenenkele aanbieding leek op zijn 34e goed genoeg te zijn om Samir Nasri te overtuigen om zijn voetbalschoenen opnieuw aan te trekken. In zijn thuisland zou hij enkel naar Marseile hebben willen gaan. Bij Le Journal du Dimanche bevestigde Nasri dat het er voor hem opzat als profvoetballer.