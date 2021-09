Trekt dopinggeschorste Ajax-doelman naar Inter Milaan?

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Onana nog lang bij Ajax zal spelen.

De Kameroense doelman die in 2015 bij Ajax binnenkwam, werkte zich op tot vaste waarde in doel bij Ajax en speelde sinds 2016 nagenoeg elke wedstrijd, tot 31 januari 2021.

Onana werd betrapt op het gebruik van een prestatiebevorderend middel, zei zelf dat hij zich vergist had en kreeg de steun van zijn club. Toch werd hij 9 maanden geschorst door de UEFA. In november is hij speelgerechtigd.

Met Maarten Stekelenburg en Remko Pasveer heeft Ten Hag twee ervaren doelmannen ter beschikking. Bovendien werd afgelopen zomer de jonge Jay Gorter terug naar Amsterdam gehaald. Voor Onana lijkt er geen plaats meer te zijn en Ajax zou niet weigerachtig staan tegenover een transfer.

Heel wat clubs zijn geinteresseerd in Onana maar de interesse van Inter Milaan lijkt het meeste concreet te zijn. Inter-CEO Marotta gaf toe dat ze de situatie van de doelman zeker op de voet volgen. Ajax kan deze winter nog geld verdienen aan Onana maar aangezien hij einde contract is, kan hij in 2022 gratis vertrekken naar een nieuwe ploeg.