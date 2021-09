Club Brugge krijgt in Leipzig ref die al even in de cel zat

Dinsdagavond wordt het duel in de Champions League tussen RB Leipzig en Club Brugge geleid door de Sloveen Slavko Vincic.

Club Brugge kreeg Vincic al in 2019-2020 voor het duel tegen Galatasaray op Jan Breydel. Recent floot hij ook de kwartfinale op het EK tussen de Rode Duivels en Italië.

De Sloveen kwam in mei van dit jaar echter op een andere manier in het nieuws. Hij zat even in de cel in een criminele zaak rond drugs- en vrouwenhandel.

Uiteindelijk bleek de man niet rechtstreeks betrokken. Hij kwam de dag zelf nog vrij. Hij zou op het verkeerde moment op de verkeerde plaats geweest zijn.