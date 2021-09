Pep Guardiola ziet Portugees liever niet vertrekken: "Eén van de beste spelers ter wereld"

De Portugees Bernardo Silva speelde een goede wedstrijd tegen Chelsea... maar zijn toekomst in Manchester is nog niet zeker. Zo zou de aanvallende middenvelder zelf willen vertrekken bij de club.

Bernardo Silva was overal op het veld te vinden in de Premier League-wedstrijd tussen Chelsea en Manchester City. Pep Guardiola was de eerste om de kwaliteit van de prestaties van de Portugese middenvelder te benadrukken. Hij is een fantastische speler," benadrukte de Spanjaard.

De Portugees is wel een speler die Manchester City aan het eind van het seizoen kan verliezen: "Als hij uiteindelijk wil vertrekken en besluit om te gaan, kan ik alleen maar zeggen dat de club die Bernardo's diensten krijgt, één van de beste spelers ter wereld zal hebben aangetrokken."