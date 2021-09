PSG-coach over zijn drie sterspelers: "Ze hebben nog tijd nodig"

De eerste match waarin ze alledrie aan de wedstrijd begonnen was tegen Club Brugge in de Champions League. Die wedstrijd eindigde op een 1-1 gelijkspel en noch Messi noch Mbappé noch Neymar kon zich doorzetten.

PSG-coach Mauricio Pochettino heeft duidelijk gemaakt dat de vedetten nog tijd nodig hebben om zich aan te passen en elkaar beter te leren kennen. De Franse ploeg neemt het dinsdag op tegen Manchester City in de Champions League.

Pochettino on Messi, Neymar, Mbappe:



"They need time to work in a different environment and link in a different way. They need time to know each other and be natural." 🤝 pic.twitter.com/XhMO22HFyg