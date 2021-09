🎥 De kop is eraf voor Thomas Foket in de Ligue 1

Thomas Foket heeft zijn eerste doelpunt in de Ligue 1 weten te maken. En dus is de kop er af voor de ex-speler van KAA Gent.

Thomas Foket kon zondagnamiddag in eigen huis zijn eerste doelpunt in de Ligue 1 maken in de wedstrijd tegen Nantes.

3-1

Het was een mooie kopbal van de ex-Buffalo, die onlangs ook nog scoorde voor de Rode Duivels tegen Estland.

Foket is goed aan zijn seizoen begonnen dus. Het leverde ook deels de overwinning op, want Reims haalde het met 3-1.