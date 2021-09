Kan Club Brugge opnieuw stunten in de Champions League tegen Leipzig?

In hun laatste Champions-League wedstrijd verbaasde Club Brugge vriend en vijand na het 1-1 gelijkspel tegen Paris SG.Club bewees dat ze terecht in de Champions League zitten en is vooral op zoek naar meer na hun stunt tegen de Parijzenaren.Lukte het hen opnieuw tegen RB Leipzig?

Stunt Club Brugge wil niks liever dan hun puike prestatie tegen PSG bevestigen tegen RB Leipzig. Blauw-Zwart voelt zich duidelijk goed op het Europese toneel. Ook de fans durven voorzichtig dromen van een nieuwe stunt. Tegen de Duitsers zou dat ook wel eens kunnen. Tot slot is RB Leipzig op papier dan ook een stuk minder sterk dan PSG én verloren de Duitsers drie van hun laatste vijf wedstrijden. Doelpunten Het is ondertussen al van 15 mei 2021 geleden dat Club Brugge eens niet kon scoren in een officiële wedstrijd. Dat zijn dus maar liefst veertien officiële wedstrijden op rij waarin Blauw-Zwart de netten minstens één maal deed trillen. Ook RB Leipzig scoort makkelijk. In hun afgelopen duels waren ze goed voor elf doelpunten. In hun vier meest recente wedstrijden kwamen ze ook tot scoren toe. Twee aanvallende en vlot scorende ploegen… Dat moet toch doelpunten opleveren? Mogelijke weddenschappen Club Brugge wint (notering van 6.75) Beide teams scoren (notering van 1.75)





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg RB Leipzig - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.