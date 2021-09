Gert Verheyen ziet mogelijkheden voor Club Brugge: "Maar het kan ook tegenvallen"

Club Brugge speelt vanavond in de Champions League op bezoek bij RB Leipzig. Knikkende knieën zijn alvast niet nodig.

Voor Gert Verheyen staat Club Brugge in Leipzig zeker niet voor een onmogelijke opdracht. “Leipzig bekampen is eigenlijk dezelfde oefening als tegen KV Oostende, alleen is KVO iets makkelijker”, zegt de analist in Het Nieuwsblad.

De manier van spelen van Leipzig geeft blauwzwart de nodige opties. “Toch biedt die hoge pressing ook perspectieven. Als je eronderuit kan spelen, heb je elders op het veld altijd vrije mensen. En ze geven daardoor ook ruimte weg in hun rug.”

Want Leipzig is uiteindelijk ook PSG niet. “Het beste Club, zoals we tegen PSG zagen, kan daar iets tegen beginnen. Hun centrale verdedigers, Orban en Klostermann, zijn voetballend toch minder. Die kan je zelf ook onder druk zetten. Als je dat tegen PSG doet, waarom dan niet nu?”