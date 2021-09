Vanaken weet wat hem te wachten staat: "Zij spelen op dezelfde manier"

De spelers van Club Brugge onderschatten RB Leipzig zeker niet. Integendeel, ze weten dat ze meer gaan moeten lopen dan tegen PSG.

Vanaken weet wat hem te wachten staat. "Weinig teams voetballen zoals Leipzig, maar we hebben in het verleden ook al tegen Salzburg gespeeld. Zij speelden op dezelfde manier", klinkt het.

"En ook Oostende-coach Alexander Blessin hanteert veel facetten van hun spel. Het is aan ons als spelers om onze opdrachten proberen zo goed mogelijk uit te voeren. We hebben onze kwaliteiten en kunnen elke ploeg pijn doen."

"Het gevaar komt bij ons ook vanuit verschillende hoeken. Als je een ploeg als PSG in de problemen kan brengen, een van de beste ploegen ter wereld, dan kan je dat tegen elke ploeg. En dat moeten we ook doen. We gaan er vol tegen aan in onze eigen filosofie."