Analist ziet hoe Jean Butez de teneur rond hem helemaal deed keren: "Dat maakt het nog straffer"

De status van Jean Butez bij Antwerp is dit seizoen wel 'lichtjes' veranderd. Vorig seizoen lag hij bij een deel van de fans én de technische staf nog onder vuur. Dit seizoen is hij dé puntenpakker en sterkhouder van de ploeg.

Analist Wim De Coninck ziet hoe dat gebeurd is. “Hij was bij ­Moeskroen al een fantastische keeper: goede reflexen, sterk in de lucht, degelijke voeten, maar vooral: een puntenpakker. Die kwaliteit toont hij nu opnieuw. Een ploeg die nog niet honderd procent draait, heeft zo ­iemand nodig. Dat hij dit ­niveau bereikt, met bijna wekelijks een andere defensie voor zich, maakt het ­allemaal nog straffer", zegt hij in GvA.

Nochtans is het bij een club als Antwerp niet makkelijk als er eenmaal aan je getwijfeld wordt. Maar de komst van Brian Priske heeft daarbij geholpen. “Hoe je het draait of keert: Frank Vercauteren zou ergens in zijn achterhoofd toch nog met die foutjes zitten die zijn ploeg punten hebben gekost. Priske daarentegen zal ­weleens naar vorig seizoen hebben gekeken, maar gaat vooral af op wat hij zelf ziet op training. Al van in de voorbereiding had hij een hoge pet op van Butez en koos hij voor een duidelijke hiërarchie.”