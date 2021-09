Nog eentje erbij: UEFA en CONMEBOL houden Copa EuroAmerica boven de doopvont

Er komt nog maar eens een wedstrijd bij op de drukbezette voetbalkalender. UEFA en CONMEBOL hebben de Copa EuroAmerica boven de doopvont gehouden.

De Europese en Zuid-Amerikaanse voetbalfederaties slaan op die manier de handen in elkaar om de winnaar van het EK en de winnaar van de Copa America tegen elkaar te laten strijden. De naam van het geesteskind: Copa EuroAmerica.

In juni 2022 zal de eerste editie gespeeld worden. De primeur is voor Italië en Argentinië. UEFA en CONMEBOL willen op die manier een extra zakcentje verdienen, maar voor de spelers is het wederom een extra wedstrijd op een overvolle kalender.