Zware straffen? UEFA laat alle zaken vallen en geen van 12 clubs die Super League wilden moet iets betalen

De clubs die een eigen Super League uit de grond wilden stampen, riskeerden nog een straf van de UEFA. Zogezegd... Want de Europese voetbalbond heeft na onderzoek beslist om niets te doen tegen de drie clubs die bleven vasthouden aan de supercompetitie.

Er waren 12 clubs die ermee naar buiten kwamen, maar negen lieten na een storm aan kritiek het idee al snel varen toen UEFA met zware sancties dreigde. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Manchester United, Manchester City, Milan, Inter en Atletico gaven op. Real Madrid, Juventus en Barcelona wilden doorgaan.

Zij dreigden veel strenger gestraft te worden. De UEFA wou een disciplinaire zaak aanspannen tegen de 3 rebellen, maar een rechter had hen verboden om de clubs te straffen. Ze onderzochten of ze dat vonnis konden omzeilen, maar nu hebben ze toch beslist om alles zo te laten. Geen van de 12 clubs moet dus iets betalen. "De UEFA zal wel de nodige stappen blijven nemen om de belangen van de bond en de stakeholders van het voetbal te verdedigen", luidt het nog in een statement.