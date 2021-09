Kums reageert op harde woorden van Vanhaezebrouck: "Zo kan je altijd iets vinden"

Bij AA Gent had Hein Vanhaezebrouck tegen Cercle Brugge de indruk dat het beter draaide na de wissel van Sven Kums.

Vanhaezebrouck liet die woorden horen na afloop van de match van het voorbije weekend. “Het is niet aangenaam om dat vast te stellen. Niet voor mij en zeker niet voor hem. We gaan dat moeten bekijken", zei Vanhaezebrouck toen.

Sven Kums heeft daar geen problemen mee. "Als hij dat vindt, dan mag hij mij dat zeker zeggen. Ik weet ook dat ik zeker niet mijn beste wedstrijd heb gespeeld. In het algemeen was het ook niet goed. Heeft hij gelijk? Misschien wel, in deze wedstrijd”, zegt Kums aan HLN.

Kums zag ook andere dingen en noemt het allemaal relatief. “Maar er zijn ook andere wedstrijden geweest waarin het wél goed liep. De wedstrijden die we thuis wonnen, stond ik bijna altijd in de basis. En je kan het ook omdraaien: in de competitie heb ik nog geen enkele wedstrijd gespeeld op verplaatsing en we hebben uit nog geen enkele keer gewonnen. Zo kan je altijd iets vinden.”