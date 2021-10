🎥 De vier mooiste doelpunten van de avond in de Conference League

De schutters waren donderdagavond talrijk aanwezig in de Conference League, zoals wordt bevestigd door de vier genomineerden voor Doelpunt van de Week. Deze genomineerden werden donderdagavond nog bekendgemaakt.

Kady's afstandsschot voor Qarabag, Maximilian Wittek's knal voor Vitesse, de volley van Kous tegen Tottenham en het technische doelpunt van Alexander Glisic voor Alashkert zullen allemaal meedingen naar de titel van doelpunt van de week.

Goal of the Week contenders ⚽️ Who gets your vote?



⚽️ Kady

⚽️ Maximilian Wittek

⚽️ Žiga Kous

⚽️ Aleksandar Glišić@Heineken | #UECLGOTW | #UECL pic.twitter.com/C9fU8A6Lns