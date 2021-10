🎥 📷 Marseille - Galatasaray stilgelegd: wangedrag op de tribunes

De ontmoeting tussen Marseille en Galatasaray verliep vrij rustig, tot het moment waarop enkele supporters van Galatasaray vuurwerk en rookbommen op het grasveld begonnen te gooien. Daarbij werden ook rookbommen naar de supporters van Marseille gegooid, net als muntstukken en aanstekers.



De scheidsrechter besloot daarop de wedstrijd te staken. Hatelijke beelden, gevaarlijke daden. De wedstrijd eindigde op 0-0.

Oh hello, kicking off in Marseille https://t.co/XiPEJZYYqu