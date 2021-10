Sparta Praag reageert fel na beschuldigingen van racisme: "Wanhopig en belachelijk"

Glasgow Rangers kondigde aan dat het naar de UEFA stapt na racistische fluitconcerten aan het adres van Glen Kamara.

Glen Kamara was enkele maanden geleden al het slachtoffer van racistische beledigingen door verdediger Ondrej Kudela. Sparta Praag kreeg een sanctie opgelegd van de UEFA en moest de wedstrijd tegen de Rangers achter gesloten deuren spelen. Er mochten wel 10.000 supporters aanwezig zijn, maar de meesten daarvan waren kinderen.

Telkens Kamara aan de bal kwam werd hij echter door het piepjonge publiek uitgefloten. Toen hij met een tweede geel een kwartier voor tijd moest vertrekken, was dat met veel jolijt van de toeschouwers.

Sparta Praag nam intussen in een scherpe verklaring afstand van de beschuldigingen van racisme door jonge supporters. "Stop met het aanvallen van onze kinderen!", schrijft de club in een reactie. "Het is ongelooflijk dat we na de wedstrijd moeten zien hoe onschuldige kinderen worden aangevallen en worden geconfronteerd met ongegronde beschuldigingen van racisme. Het beledigen van kinderen op internet en in de media is onaanvaardbaar, wanhopig en belachelijk."