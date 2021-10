Antoine Bernier: "Klaar om volledige wedstrijd te spelen"

Na drie nederlagen op rij is het stilaan alle hens aan dek voor Seraing. Dan maar punten pakken tegen Zulte Waregem?

Na een blessure is Antoine Bernier terug bij Seraing, hij speelde al mee in de Beker van België tegen Lokeren-Temse.

Fysiek klaar

Krijgt hij nu ook minuten in de competitie? "Ik heb veel gedacht de voorbije weken en ik blijf werken om beter te worden en de groep te helpen matchen winnen."

"Ik ben fysiek klaar om een hele wedstrijd te spelen", aldus Bernier. "We willen punten pakken tegen Zulte Waregem. We kunnen ze in de problemen brengen."