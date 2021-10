Ondanks een recordverlies zegt de directeur van Inter dat de financiële situatie stabiel is

Deze week maakte Inter een verlies bekend van € 246 miljoen voor het boekjaar 2020-21, een nieuw record voor een Serie A-club. Dat cijfer houdt geen rekening met het geld dat deze zomer wordt verdiend door spelers te verkopen. Toch is de club volgens de algemeen directeur financieel stabiel.

"Het is een algemene situatie van Europese clubs vanwege de financiële crisis die door de pandemie is ontstaan", vertelde Marotta aan Sky Sport Italia. “Inter is op dit moment financieel veilig, aangezien we een aantal belangrijke activa hebben verkocht, maar consistentie en stabiliteit komen op de eerste plaats. Dat is waar het management zich op moet concentreren, evenals het bouwen van een competitieve ploeg."

Inter zorgde voor hun stabiliteit door Romelu Lukaku en Achraf Hakimi te verkopen, maar ook door een lening aan te gaan bij het Amerikaanse investeringsfonds Oaktree. “Na de verkoop zijn we financieel stabiel. De rest is een financiële operatie van de clubeigenaren, waar ik niet op in ga. Wat ik kan zeggen is dat de familie Zhang 700 miljoen euro heeft geïnvesteerd.