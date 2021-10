Lukaku kan voor 4e wedstrijd op rij niet scoren, Chelsea wint wel van Southampton

Chelsea heeft in de Engelse Premier League met 3-1 gewonnen van Southampton. De Blues gingen wel pas over The Saints na een rode kaart in het slotkwartier.

Chelsea kwam vroeg op voorsprong via Trehoh Chabolah. De jonge centrale verdediger dook de bal met het hoofd in doel na een verlengde corner.

Met een overwinning zou Chelsea opnieuw naar de (voorlopige) leiding kunnen springen in de Premier League maar op het uur kreeg Southampton een penalty na een tackle van Chilwell op Livramento. Ward-Prowse zette feilloos om.

Even later ging diezelfde Ward-Prows wel stevig in de fout door na een slechte pass met een gestrekte voet door te gaan. De scheidsrechter gaf eerst geel maar na een VAR-interventie veranderde de kleur van geel naar rood.

Timo Werner kreeg van Lukaku nog een uitstekende gelegenheid om te scoren maar het leek de Dutise spits maar niet te lukken om de miljoenen te rechtvaardigen die Chelsea in de zomer van 2020 uitgaf voor hem. Even later was het echter wel prijs toen Azpilicueta de 2-1 op een dienblaadje aanbood aan de Duitse spits.

Lukaku leek dan toch op weg om de 3-1 te maken maar hij trapte op de paal. Azpilicueta deed hetzelfde in de rebound maar de rebound daarop werd door Chilwell wél in doel geschoten. Het is voor Lukaku al de 4e wedstrijd op rij dat hij niet tot scoren komt bij Chelsea.

Andere wedstrijden

Om 16u stonden er nog drie andere wedstrijden op het programma in de Premier League. Leeds United vierde zijn eerste zege van het seizoen door Watford met 1-0 te verslaan dankzij een doelpunt van Diego Llorente.

Wolverhampton won met 2-1 van Newcastle United na een brace van Hee-Chan Hwang. Manquillo scoorde voor Newcastle.

In de onderste regionen van het klassement was er geen winnaar in het duel tussen Burnley en Norwich City. Het is voor Norwich wel de eerste keer dat ze punten kunnen pakken dit seizoen.