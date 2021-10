Manchester United haalt tackle van De Bruyne in Champions League naar boven om in beroep te gaan tegen schorsing eigen speler

Manchester United verloor op de eerste speeldag van de Champions League op het veld van BSC Young Boys. Na 35 minuten kreeg Aaron Wan-Bissaka een rode kaart voor de klassieke fout van de bal te ver van de voet te spelen en half over de bal te stappen bij een poging tot recuperatie.

De UEFA had Wan-Bissaka eerst een wedstrijd geschorst maar komt daarop terug en schorst de rechtsachter nu voor twee wedstrijden. De fans van United schreeuwen online moord en brand en volgens The Sun zou de club ook zelf actie overwegen.

Afgelopen week was De Brune betrokken in een gelijkaardige fase tijdens PSG-Manchester City in de Champions League. De Belgische middenvelder kreeg echter enkel een gele kaart. Nu zou United zelf beroep willen aantekenen met de fase van De Bruyne onder de arm.

Morning @UEFA @ChampionsLeague quick couple of questions… Is it who you are? Or is it who you play for?



Either way we’re only asking for consistency, surely with VAR there’s absolutely no excuse. #WanBissaka #DeBruyne #MUFC #MCFC #ManUtd #ManCity pic.twitter.com/i9iNq8Cgsq