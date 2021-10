Supporters van Standard stonden gisterenavond ook nog de spelers op te wachten aan de Academy

De supporters van Standard hadden tijdens de wedstrijd hun ongenoegen al duidelijk gemaakt maar daar stopte het niet bij. Ze zakten ook af naar het stadion van Standard toen de spelers terugkwamen van Mechelen.

Een deel van de harde kern van Standard wachtte de spelers op aan de Standard Academy, waar ze meestal na elke uitwedstrijd naartoe gaan. Een verlengstuk dus van de protesten die op het terrein in Mechelen plaatsvonden. Een expliciet spandoek en vuurwerk moesten een duidelijke boodschap afgeven: het optreden van Standard bij KV Mechelen was onaanvaardbaar voor hen.

De harde kern van Standard stond er vergeefs want de spelers waren gewaarschuwd door de politie en kwamen nooit aan op de Academie en voegden zich bij hun families elders. Maar één ding is zeker: de confrontatie tussen de Rouches en hun thuispubliek is onvermijdelijk en we kunnen een gespannen sfeer verwachten in de volgende wedstrijd in Sclessin. De interlandbreak komt op het juiste moment...