Ex-Marseillevoorzitter Bernard Tapie overleden

In Frankrijk is zakenman Bernard Tapie op zijn 78 overleden.

Bernard Tapie was van vele markten thuis en introduceerde zichzelf in de sportwereld via het wielrennen als sponsor van de ploeg van Tour-winnaars Greg lemont en Bernard Hinault.

In de voetbalwereld kennen we hem vooral als voorzitter van Olympique Marseille. Waar Tapie was, waren verhalen van fraude en matchfixing nooit ver weg. Zo degradeerde de club in 1994 nadat ze het jaar voordien 5 opeenvolgende titels behaalde maar veroordeeld werd voor matchfixing bij het behalen van de titel in 1993.

Een titel die hen nooit is afgenomen, is de Champions League van 1993. Onder leiding van Raymond Goethals als trainer, werd de club van Bernard Tapie de beste club van Europa door in de finale AC Milan te verslagen met 1-0.

Tijdens zijn voorzitterschap was Tapie ook nog even minister in Frankrijk en eigenaar van het sportmerk Adidas. Hij overleed aan de gevolgen van maag- en slokdarmkanker.