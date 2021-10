Rennes wint ook zonder Jeremy Doku van PSG

In de Ligue 1 is PSG tegen zijn eerste puntenverlies aangelopen. De Parijzenaars verloren met 2-0 op het veld van Stade Rennes. De leidersplaats blijft wel in Parijs.

PSG startte aan de wedstrijd met zijn supertrio Messi-Neymar-Mbappé. Maar het was de thuisploeg die laat in de eerste helft op voorsprong kwam dankzij Gaëtan Laborde. Net na de rust keek PSG al tegen een 2-0-achterstand aan. Deze keer was Flavier Tait de doelpuntenmaker. PSG slaagde er daarna niet meer in om te scoren en lijdt zo een eerste nederlaag in de competitie. Met 24 op 27 oogt het rapport echter nog steeds knap. Bij Rennes geen Jérémy Doku. Hij is nog steeds geblesseerd.