Is hij dé man die Standard op de rails moet krijgen? Rouches willen Wilmots naar Vurige Stede halen

Standard moet op zoek naar een nieuwe coach. Mbaye Leye werd geslachtofferd voor de povere namen. Er duikt alvast een bekende naam op.

Will Still is één van de opties om het roer over te nemen bij Standard. De voormalige coach van Beerschot VA werd eerder deze week al genoemd als potentiële assistent van Mbaye Leye. Dé vraag is echter: is Still de persoon die het respect kan afdwingen om de Rouches in het gareel te laten lopen?

Ook Marc Wilmots wordt genoemd als kandidaat. De voormalige bondscoach van de Rode Duivels heeft een Luiks hart én werd in het verleden meermaals naar voren geschoven als coach op Sclessin. Bovendien is Das Kampfschwein vrij sinds zijn vertrek bij de nationale ploeg van Iran.

Respect én krediet

Bovendien zal de persoonlijk van Wilmots wél respect afdwingen én is het iemand die het nodige krediet zal krijgen van de fans. Maar wil hij zelf overnemen bij Standard? Kan het huidige spelerspotentieel überhaupt beter?