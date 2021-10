Van 0 minuten naar basis, het kan komende weken perfect bij Beerschot: "Doorgesproken dat iedereen kansen krijgt"

Alle spelers bij Beerschot zullen de komende weken voldoende kansen krijgen om zich te bewijzen. Dat is een belofte van Javier Torrente, de opvolger van Peter Maes. De Argentijn verklaarde dat na de match in Leuven bij het bespreken van een opvallende keuze.

Lawrence Shankland, de Schot die in augustus werd ingehaald als een 'garantie op doelpunten', kwam in Leuven niet van de bank. Terwijl Shankland de week voordien nog aan de aftrap stond tegen Eupen. "Dat was een beslissing op basis van de omstandigheden. Het is doorgesproken met de spelers - ook met Lawrence - dat iedereen kansen en minuten gaat krijgen", verklaart Torrente.

Overtuigd van kwaliteiten

Verwacht u dus aan verrassende wendingen, zoals bankzitters die geen minuten maken die ineens basisspeler worden. "Het kan goed zijn dat Lawrence volgende match weer titularis is. Dan moet niemand zich daar vragen bij stellen. Ik ben overtuigd van zijn kwaliteiten en van die van Noubissi en ben evenzeer overtuigd van de snelheid van Musa Suzuki. Omstandigheden in een wedstrijd zijn altijd verschillend en die bepalen de keuze."

Dat was de voorbije speeldag in en tegen Leuven ook het geval. "In de tweede helft versterkten we ons middenveld omdat we daar tekort kwamen en dan had ik nog altijd de optie om met Musa een snelle aanvaller in te brengen. Ik ontken niet dat ik gespeeld heb met het idee om Lawrence minuten te gunnen. Op dat moment was Leuven dominant en hadden we meer snelheid nodig, en dat heeft Musa meer."