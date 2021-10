Belgische trainer dan toch niet schuldig bevonden aan racisme

Een beschuldiging van racisme kan een serieuze bom leggen onder een trainerscarrière. De Belgische coach Luc Eymael weet er alles van. Er is echter goed nieuws voor onze 61-jarige landgenoot: hij is over de hele lijn vrijgesproken.

Luc Eymael is een voormalige doelman en stond onder meer onder de lat bij Union en Virton. Na zijn spelerscarrière trainde hij eerste enkele clubs in de lagere klassen in België alvorens in 2010 de sportieve uitdagingen elders te zoeken. Er was een kort intermezzo in Azië, maar Eymael versleet vooral veel clubs in Afrika.

Bij een passage bij de Young Africans in Zuid-Afrika werd Eymael beschuldigd van racisme. De ethische commissie van de Zuid-Afrikaanse voetbalfederatie heeft de klacht onderzocht. Hij zou supporters vergeleken hebben met 'apen' en 'honden'. Eymael houdt vol dat hij die woorden nooit heeft gebruikt.

Carrière herlanceren

BeINSports meldt dat de ethische commissie hem nu volledig vrijgesproken heeft. Eymael kan indien hij wil zijn carrière nu herlanceren. Sinds zijn passage bij Stade Tunisien zat hij zonder club. Zelfs een terugkeer naar Zuid-Afrika behoort door zijn vrijspraak weer tot de mogelijkheden.