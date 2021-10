Bayern München blij: "FC Bayern en zijn fans wachten hier al meer dan anderhalf jaar op: een vol huis"

Al anderhalf jaar wachten ze in Duitsland op volle voetbalstadions, maar er is licht aan het einde van de tunnel.

Het kabinet in Duitsland heeft in haar besluit meegedeeld dat de voetbalstadions weer mogen vollopen. Bayern München is zeer tevreden dat ze na anderhalf jaar wachten opnieuw 75.000 fans mogen verwelkomen in de Allianz Arena. Op 23 oktober zal het stadion van Bayern München voor het eerst sinds het begin van de pandemie dus vol zitten voor de wedstrijd tegen Hoffenheim.

"We zullen zorgvuldig alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om het hoogste niveau van veiligheid en de gezondheid van het publiek te kunnen blijven garanderen", vertelt Jan-Christian Dreesen op de website van de club. Net als bij ons is er in Duitsland een soord van CovidSafe-regeling.