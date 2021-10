Deschacht kon bijtekenen bij Zulte Waregem: "Maar daarom was het een ideaal moment om te stoppen"

Olivier Deschacht zette na vorig seizoen een punt achter zijn carrière en kiest voor een nieuwe uitdaging bij Jong België. Nochtans lag de contractverlenging aan de Gaverbeek klaar. Voor het eerst geeft hij meer duiding achter die beslissing.

“De trainers, fans en bestuur van Zulte Waregem wilden niet dat ik stopte met voetballen”, bevestigt Olivier Deschacht in Dag Allemaal. “Het was voor mij echter een ideaal moment. Ik koos er zelf voor, het was een goed seizoen geweest én ik kon stoppen op een hoogtepunt. Het zou een ander verhaal geweest zijn om te stoppen na een seizoen op de bank of wanneer de club je vraagt om ermee te stoppen.”

Al moet Deschacht toegeven dat hij ervoor koos om te stoppen uit schrik voor dat seizoen te veel. “Ik speelde tegen Afrikanen die een kop groter, half zo oud, twee keer zo breed en twee keer zo snel waren. Ik trainde even hard, maar een lichaam dat al veertig jaar dienst doet begon te sputteren. Vroeger ging ik na de training al eens tennissen of een stapje in de wereld zetten, maar de laatste jaren zag ik af en had ik pijn.”

“Ik blik met een goed gevoel terug op mijn afscheid”, besluit Deschacht. “Het is alleen spijtig dat het door de coronamaatregelen zonder publiek is moeten gebeuren. Ik wil de fans nog bedanken. Ze weten dat ik altijd gespeeld heb als iemand van twintig jaar en elke wedstrijd tot het uiterste ben gegaan. Het is leuk om op die manier herinnerd te worden.”