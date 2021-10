🎥 Sir Alex Ferguson over reserverol Ronaldo: "Je moet altijd starten met je beste spelers"

Sir Alex Ferguson zag Cristiano Ronaldo afgelopen weekend op de bank beginnen tegen Everton. In een gesprek met voormalige MMA-vechter Khabib Nurmagomedov uit hij zijn ongenoegen.

Hoog bezoek bij Manchester United: de voormalige Russische MMA-vechter, Khabib Nurmagomedov, kwam naar de wedstrijd tegen Everton kijken. Na de wedstrijd ontmoette hij clublegende Sir Alex Ferguson. Het werd een opvallend gesprek, want de voormalige succestrainer van Manchester United was het niet eens met de reserverol die Cristiano Ronaldo afgelopen weekend kreeg. "Je moet altijd starten met je beste spelers", klonk het.

Sir Alex telling Khabib that Ronaldo should have started against Everton šŸ—£



(via khabib_nurmagomedov/IG) pic.twitter.com/qenxP3RfQc — ESPN FC (@ESPNFC) October 5, 2021

Na een uur mocht Ronaldo invallen voor Cavani, maar hij kon de wedstrijd niet meer omkeren. Manchester United speelde zo dus 1-1 gelijk in eigen huis tegen Everton. Ronaldo was ook zelf niet blij met zijn plaats op de bank. De druk op trainer Ole Gunnar Solskjaer neemt door deze beslissing enkel en alleen maar toe, ondanks de gedeelde derde plek in de Premier League met stadsgenoot Manchester City.